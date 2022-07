Cds - Mertens ancora senza squadra: ADL ha rilanciato a 2,4mln ma ha rifiutato

Dries Mertens è libero di firmare per qualsiasi club, ha sempre messo il Napoli in cima alle sue priorità

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens è libero di firmare per qualsiasi club, ha sempre messo il Napoli in cima alle sue priorità, eppure l'intesa economica non è mai stata raggiunta nonostante lo sforzo fatto dal Napoli per avvicinarsi alle sue richieste, racconta quest'oggi il Corriere dello Sport riprendendo le parole di De Laurentiis ad alcuni tifosi e diventate virale sui social: "A Mertens abbiamo offerto prima 1,8 milioni, poi 2 e poi 2,4 milioni e lui ha rifiutato". Non ci sono stati nuovi capitoli - si legge - dopo la proposta che l'attaccante ha respinto. Ce ne saranno in futuro? Basterebbe fare un passo, ma oggi non trapela questa volontà.