CdS - Mertens deve abbassarsi lo stipendio per restare un altro anno: il retroscena

Dries Mertens, che ieri ha segnato il gol numero 142 con la maglia del Napoli, vorrebbe restare ben oltre il 2022. Sarà possibile? Fa chiarezza l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il suo contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno, proprio come quello di Insigne, e sin dalla partita con la Lazio ha cominciato a lanciare messaggi chiari e tondi alla società. I rapporti con il presidente sono saldi, come testimonia il rinnovo biennale con opzione sulla terza stagione firmato nel 2020, ma ora i tempi sono cambiati e alla soglia dei 35 anni per chiacchierare di futuro bisognerà accettare l'idea delle nuove linee guida del club: abbattimento del monte ingaggi e dunque sostanziale riduzione dello stipendio (attualmente di 4,5 milioni più bonus)".