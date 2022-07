CdS - Mertens ha fatto una scelta di vita: non ha accettato l'offerta di ADL

Dries Mertens, il miglior marcatore nella storia del Napoli, se ne va portando con sé il ricordo di 148 reti in nove stagioni

Dries Mertens, il miglior marcatore nella storia del Napoli, se ne va portando con sé il ricordo di 148 reti in nove stagioni, è arrivato come uno dei tanti e se n’è andato come il re dei gol, l’idolo della folla. I tifosi lo rimpiangono, lui ha fatto una scelta (anche) di vita non accettando quanto De Laurentiis gli aveva proposto. Lo scrive il Corriere dello Sport.