CdS - Mertens si è proposto alla Roma alle stesse cifre chieste al Napoli: Mourinho scettico

Dries Mertens alla Roma? E' solo un'idea, o meglio una proposta. Ma chissà che non possa esserci di più. La notizia arriva dal Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens alla Roma? E' solo un'idea, o meglio una proposta. Ma chissà che non possa esserci di più. La notizia arriva dal Corriere dello Sport: La certezza è che il primo passo sia stato mosso dall’entourage del giocatore, che ha sondato la Roma dopo aver constatato le grandi difficoltà a rinnovare con il Napoli. I primi contatti non hanno portato a un accordo: Mertens ha chiesto al Napoli 2,4 milioni e bonus più 1,6 milioni di premio alla firma. E 800.000 euro di commissioni da girare all’entourage. A queste condizioni, la Roma non entra in ballo. Mourinho ad esempio ha manifestato delle perplessità legate all’età.Ma la tentazione di inserire nell’organico un calciatore di qualità, esperienza ed ambizione esiste".