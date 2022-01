CdS - Mertens verso l'addio: è in scadenza e ha offerte dal Qatar

Dries Mertens è in scadenza di contratto e potrebbe andare via a fine stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che il belga potrebbe salutare a fine stagione. Ha offerte in Qatar e potrebbe valutarle. Come Insigne, guadagna tanto e il Napoli potrebbe decidere di non esercitare l'opzione di rinnovo per alleggerire il monte ingaggi.