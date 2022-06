CdS - Mertens verso lo svincolo: non ha ancora ricevuto proposta da ADL

Tra meno di una settimana, salvo novità, Ospina e Mertens saranno ufficialmente svincolati. Il belga vorrebbe restare

Tra meno di una settimana, salvo novità, Ospina e Mertens saranno ufficialmente svincolati. Il belga vorrebbe restare - in ogni caso andranno riviste le cifre - ma non ha ancora ricevuto una proposta dal Napoli e dunque il suo futuro resta in bilico. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.