CdS - Mertens vuole conquistarsi il rinnovo: il Napoli farà valere l'opzione in un solo caso

Tra i vari infortunati quello che sta meglio di tutti è Dries Mertens, pronto a tornare in campo entro tre settimane. Napoli-Cagliari, domenica 26 settembre, o magari anche Sampdoria-Napoli, tre giorni prima: sono queste le date cerchiate in rosso. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'attaccante belga non vede l'ora di rientrare, anche per conquistare un altro rinnovo di contratto. In scadenza a giugno, il Napoli ha un'opzione e la farebbe valere solo nel caso in cui l'ex PSV ricominciasse a disegnare capolavori col suo piede.