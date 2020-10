CdS - Milik, la Roma vuole riprovarci: tentativo a gennaio o a parametro zero

La Roma non si arrende e tornerà molto presto alla carica per Arek Milik. Il polacco è fuori rosa nel Napoli e a giugno 2021 si libererà gratis: i giallorossi ci pensano. A gennaio l’operazione sarebbe più complicata perché bisognerebbe accontentare la società azzurra per lasciarlo partire prima della scadenza del contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.