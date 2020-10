Cds - Milik, restano due ipotesi per il prestito: serve però subito il rinnovo col Napoli

Resta da sbrogliare la vicenda Milik. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'attaccante polacco è stato chiesto dalla Fiorentina, è nella lista del Psg per un'altra punta (insieme con Kean dell'Everton), ma serve in fretta il rinnovo col Napoli per rendere possibile poi la cessione in prestito con o senza riscatto. Lo spettro della scadenza è dietro l'angolo.