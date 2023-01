CdS - Napoli e Fiorentina riflettono sullo scambio Sirigu-Gollini: la situazione

Pierluigi Gollini dalla Fiorentina al Napoli, Salvatore Sirigu dal Napoli alla Fiorentina. Si profila un altro scambio per il Napoli? Può darsi

Sirigu da Italiano e Gollini con Spalletti. L’ex portiere del Tottenham, 28 anni a marzo, era partito titolare in campionato ma ha perso il posto dopo la terza giornata, proprio col Napoli, e da allora non ha più giocato, limitandosi a esserci in Conference League e nel debutto dei viola in Coppa Italia contro la Sampdoria. Sirigu, richiesto dalla Reggina prima di puntare su Contini e dal Cagliari, è ancora in attesa del debutto stagionale che potrebbe arrivare tra due giorni contro la Cremonese per l’esordio del Napoli in Coppa Italia".