CdS - Napoli era su Pezzella, la Fiorentina lo blinda: pronto il rinnovo

La Fiorentina continua a fare muro sulla cessione di German Pezzella e prepara il rinnovo per il centrale argentino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club viola non ha alcuna intenzione di cedere il suo capitano nell'ultima settimana di mercato - lo aveva cercato anche il Napoli - e appena dopo il gong della finestra di trasferimenti metterà sul piatto il nuovo contratto per l'argentino, che dovrebbe prolungare fino al 2024.