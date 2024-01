Cds - Napoli ritiene Barak perfetto per tre motivi: il retroscena

Antonin Barak si avvicina al Napoli

Antonin Barak si avvicina al Napoli. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, col riepilogo della trattativa, il Napoli ha scelto Barak per la sua duttilità. E non solo.

Lo ritiene perfetto per il 4-3-3 e, soprattutto, all'età di 29 anni, in Italia da 7, è un giocatore pronto, fatto e finito, capace di inserirsi subito nelle rotazioni. Ma Barak non è l'unico della lista, dove figurano anche Mangala del Nottingham e Lukic del Fulham con possibili evoluzioni future.