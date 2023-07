Cds - Napoli smentisce che sia disposto a pagare clausola per Le Normand

Non c'è solo Kilman nella lista del Napoli come sostituto di Kim

TuttoNapoli.net

Non c'è solo Kilman nella lista del Napoli come sostituto di Kim. Ieri dalla Spagna è venuta fuori la voce secondo cui il Napoli sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di Le Normand, centrale spagnolo di proprietà della Real Sociedad, ma il club non ha confermato. Tratta, preferisce trattare ovviamente. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.