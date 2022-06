CdS - Napoli su Nandez, ma il Cagliari chiede una contropartita che è 'incedibile'

Il Napoli apprezza e non poco Nahitan Nandez del Cagliari e ci sta provando per la prossima stagione

Il Napoli apprezza e non poco Nahitan Nandez del Cagliari e ci sta provando per la prossima stagione. Giuntoli prospetta un prestito oneroso con diritto di riscatto e il Cagliari non scarta a priori questa possibilità. Cagliari che, dal canto suo, sarebbe stuzzicato dall'idea di puntare su Zanoli, per il momento confermato. Si vedrà. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.