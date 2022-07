CdS - Navas primo obiettivo: è la conferma che si cerca un portiere forte e prestigioso

Il Napoli cerca un nuovo portiere. L'idea è quella di puntare su un nome forte, prestigioso

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il Napoli cerca un nuovo portiere. L'idea è quella di puntare su un nome forte, prestigioso, e non è un caso che il primo obiettivo sia sempre stato Keylor Navas del Psg e il secondo Kepa del Chelsea. In lista ci sono anche Neto, in uscita dal Barça, e Trapp dell'Eintracht. Loro e ovviamente Meret, sul carnet. Il rinnovo di Alex: praticamente definito ma non ancora firmato. Lo scrive il Corriere dello Sport.