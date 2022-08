CdS - Ndombele dà spessore internazionale a una squadra rivoluzionata

Tanguy Ndombele Alvaro, in arte semplicemente Ndombele, è un nuovo centrocampista del Napoli: trattativa praticamente conclusa

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanguy Ndombele Alvaro, in arte semplicemente Ndombele, è un nuovo centrocampista del Napoli: trattativa praticamente conclusa, siamo ai cosiddetti dettagli, per un prestito oneroso (500mila euro) e un diritto di riscatto fissato a 30. Il colpo di Cristiano Giuntoli arriva in anticipo sulla cessione di Fabian Ruiz al Psg, anche questo imminente, e dà ancora più spessore internazionale ad una squadra che è stata completamente rivoluzionata. Lo scrive il Corriere dello Sport.