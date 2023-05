Cds - Nome nuovo a destra: piace Zhegrova del Lille come erede di Lozano

Nome nuovo per l'attacco del Napoli: Edon Zhegrova del Lille è un esterno offensivo di destra

Nome nuovo per l'attacco del Napoli: Edon Zhegrova del Lille è un esterno offensivo di destra, quello che potrebbe servire nel caso vada via Lozano, ha un suo appeal come le movenze da antica ala, un'età che solletica (24 anni) e un costo che ci può stare, eccome, perché con meno di dieci milioni l’attaccante del Kosovo si può acquistare. Per il momento, sta in quell’elenco abbastanza robusto che deve aiutare a farsi delle idee, le più varie, come Berardi. Lo scrive il Corriere dello Sport.