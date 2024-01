Cds non esclude l'arrivo di Emre Can: "Costa troppo per ADL, ma chissà..."

Il Napoli continua a pensare a Emre Can per la mediana. Oltre a un trequartista come Samardzic serve anche un mediano con Anguissa out

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli continua a pensare a Emre Can per la mediana. Oltre a un trequartista come Samardzic serve anche un mediano con Anguissa in Coppa d'Africa e Demme in uscita, così l'edizione odierna del Corriere dello Sport torna a proporre il nome dell'ex Juventus ma con diverse incognite. Emre Can, infatti, è stato ritenuto costoso (17 per acquistarlo, quattro e mezzo di ingaggio) e poco aderente alle esigenze. Ma il centrocampista del Borussia Dortmund rientra nella lista, chissà se poi alla fine qualcosa non accada.