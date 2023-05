Cds - Non solo Accardi: spunta anche Sartori per sostituire Giuntoli

In attesa di definire il futuro di Giuntoli, destinato alla Juve, De Laurentiis ha le idee chiare per il suo sostituto

In attesa di definire il futuro di Giuntoli, destinato alla Juve, De Laurentiis ha le idee chiare per il suo sostituto. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, "il Napoli ha cominciato ad analizzare gli identikit per quella scrivania che rimarrebbe vuota: Pietro Accardi, 40 anni, ha analogie con il giovane Giuntoli scoperto a Carpi. Ma c’è anche Ciro Polito, 44 anni, è cresciuto in casa De Laurentiis, con Luigi, il presidente del Bari, di miracoli ne ha già fatti. Potrebbe esserci anche Sartori, vecchio pupillo, legato però da contratto al Bologna".