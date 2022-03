CdS - Non solo Insigne: altri due calciatori ai saluti, dubbi su Ospina

Ultime sul mercato del Napoli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime sul mercato del Napoli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "A fine anno saluteranno Malcuit e Ghoulam, in scadenza, destino molto probabile anche per Ospina, resta incerto quello di Mertens che vuole giocarsi le sue chance in questo finale per l'ultima conferma (il Napoli ha opzione per prolungamento per un altro anno). Juan Jesus, che aveva firmato un contratto annuale da svincolato, rinnoverà perché se l'è meritato sul campo, Anguissa è destinato a restare (il Napoli vuole riscattarlo dal Fulham). Fabian, in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato e l'accordo è lontano, il suo futuro si deciderà in estate".