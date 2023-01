Cds - Non solo Lobotka: pronti altri tre rinnovi di contratto

Sul fronte rinnovi, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli annuncerà a breve il prolungamento di Lobotka

Non solo acquisti per il mercato di gennaio. Sul fronte rinnovi, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli annuncerà a breve il prolungamento di Lobotka. I prossimi saranno Rrahmani e Di Lorenzo. Sul piatto anche il futuro di Juan Jesus, in scadenza il 30 giugno e dunque già svincolato.