CdS - Non solo Mandava: altri due terzini sinistri seguiti per gennaio

In vista della riapertura del mercato, il Napoli valuta l'acquisto di un terzino sinistro, ruolo che da anni va rinforzato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il primo obiettivo resta Mandava, 27 anni, terzino sinistro del Lille e vecchio pallino di Giuntoli. In lista per la fascia sinistra anche Fabiano Parisi dell'Empoli, colpo in prospettiva di 21 anni, e l'ecuadoregno di 23 anni, Pervis Estupiñan del Villarreal.