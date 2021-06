CdS - Non solo Mykolenko: spunta un vecchio pallino di Giuntoli a sinistra

Il Napoli deve rinforzarsi sulla corsia mancina e per farlo dovrà acquistare un giocatore di valore. Due nomi sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il primo è l'ucraino Mykolenko della Dinamo Kiev, anche se non sarà facile avvicinarlo. Il secondo, un nome che ritorna, è quello di Tsimikas, greco oggi al Liverpool, ma che con Klopp ha giocato davvero poco. Per Giuntoli era il primo della lista e, si legge, le relazioni sono ancora lì, sulla sua scrivania.