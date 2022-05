CdS - Non solo Osimhen, potrebbero partire diversi big: in bilico anche Fabian e Koulibaly

La prossima stagione potrebbe vedere il Napoli ripartire senza diversi pilastri, come Insigne che è già ufficilamente del Toronto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima stagione potrebbe vedere il Napoli ripartire senza diversi pilastri, come Insigne che è già ufficilamente del Toronto. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Stavolta c’è il rischio concreto di svuotarsi di troppe stagioni di serie A: Insigne è già praticamente sul volo per il Canada; Fabian Ruiz potrebbe prenderne uno per la Spagna; intorno a Koulibaly resta un interrogativo imponente almeno quanto la stazza di un giocatore che è anche un simbolo; e tutto il resto, Osimhen incluso, andrà verificato, dopo aver verificato se tutti i segnali che arrivano da Manchester, sponda United, si riveleranno funzionali a una mega-operazione da 100 milioni di euro".