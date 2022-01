CdS - Non solo Raspadori: il Napoli segue da tempo un altro attaccante del Sassuolo

Raspadori del Sassuolo è stato accostato al Napoli come idea qualora Mertens dovesse non restare. Ma ci sono anche altre soluzioni che il Napoli sta valutando. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Al Napoli piace anche un altro giovanotto in copertina: Nedim Bajrami, 22 anni, qualità e guizzi al servizio dell’Empoli di Andreazzoli e della Nazionale albanese di Reja. Due amici veri, loro: il primo di Spalletti, il secondo di De Laurentiis. La bontà delle referenze è assicurata. Non ha bisogno di referenze invece, Mimmo Berardi, 27 anni, compagno di Raspadori sia nel Sassuolo sia in Nazionale, lui è un vecchio pallino di vecchi mercati".