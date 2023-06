Cds - Non solo Samardzic: spunta un talento spagnolo per sostituire Zielinski

Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe non rinnovare e dunque partire. Il Corriere dello Sport fa il nome dei possibili sostituti

Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe non rinnovare e dunque partire. Il Corriere dello Sport fa il nome dei possibili sostituti: "Il Napoli ha sondato tempo fa l’Udinese per capire quanto valga Lazar Samardzic (21), un bebè con i tratti del polacco, la sua stessa genialità diffusa e movenze che lo ricordano; e poi, nel pieno dell’era Giuntoli, prima che il diesse venisse sistemato ai margini delle operazioni in attesa di un confronto con Adl, ha lasciato che l’area scouting si interessasse di Gabri Veiga (21), un altro fine dicitore del Celta Vigo, la squadra dalla quale il Napoli prelevò Lobotka, nel gennaio del 2020".