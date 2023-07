CdS - Novità sulla clausola di Le Normand: è più bassa di quanto emerso, le cifre

Tra i nomi in cima alla lista del Napoli per il dopo Kim c'è anche quello di Robin Le Normand, che costa meno di quel che si pensava.

Tra i nomi in cima alla lista del Napoli per il dopo Kim c'è anche quello di Robin Le Normand, che costa meno di quel che si pensava, scrive il Corriere dello Sport: "Le Normand ha una clausola rescissoria, ormai fanno tutti così, che pare meno «impegnativa» di quanto s’è sospettato: con quaranta milioni e la classica pec, la trattativa è conclusa. Ma pure in presenza di ostacoli del genere c’è la possibilità - o la volontà - di trattare e il Napoli proverà a chiedere ai baschi uno sconto".