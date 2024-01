CdS - Oggi il giorno di Perez: accordo totale da giovedì, ma resta un nodo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nehuen Perez sarà presto un nuovo difensore del Napoli, forse già oggi si può chiudere l'operazione. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che racconta di un accordo con l'Udinese dallo scorso giovedì e va nei dettagli: ai friulani dovrebbero andare 18 milioni di euro - in questa cifra è compresa anche una somma spettante all'Atletico Madrid, che di fatto deteneva ancora una percentuale sul cartellino - mentre il calciatore dovrebbe firmare un quadriennale da 1,6 milioni a stagione.

L'incognita in questo momento però è Leo Ostigard. Quest'ultimo piace all'Udinese, ma ancora non si sa se sarà inserito nell'affare. Il centrale norvegese, infatti, preferirebbe dirigersi al Genoa, club col quale è in parola, ma la pista è bloccata perché il Napoli chiede 7 milioni di euro. Sulle sue tracce c'è anche il Torino.