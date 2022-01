CdS - Opzione morale per Mathias Olivera: accordo col Getafe, i dettagli

Il Napoli dovrebbe accogliere Mathias Olivera la prossima estate, il nuovo rinforzo sulla fascia sinistra per sostituire Faouzi Ghoulam. A riferirlo è il Corriere dello Sport: "La prima mossa, partendo dal basso, si chiama Mathias Olivera (24), professione esterno basso o fluidificante, fino a giugno di stanza al Getafe, ma con tanto di opzione morale, la chiameremo così, per l’acquisto, al momento rifinito in una stretta di mano e in un accordo da 11 milioni di euro".