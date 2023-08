Cds - Osimhen, fumata grigia: slitta ancora la firma, ma c'è una sensazione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato dell'ennesimo incontro De Laurentiis-Calenda per le ultime sul futuro di Osimhen

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato dell'ennesimo incontro De Laurentiis-Calenda per le ultime sul futuro di Osimhen: "La firma, per ora, rimane nella penna, però l’ennesima fumata grigia, quella che prima o poi diventerà bianca o semmai azzurra serve per spargere quell’ottimismo che si coglie: cos’altro avrebbero dovuto dirsi, se non ci fossero margini per dare una scossa a quel contratto da 4 milioni e mezzo di euro (con dentro vari bonus per i gol) e in scadenza 2025? Si lavora, chiaramente, ognuno per sé - com’è giusto che sia - e per la propria azienda".