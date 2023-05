Cds - Osimhen, futuro in bilico: sarà difficile resistere alle maxi-offerte

Il capitolo più delicato del mercato del Napoli, come scrive il Corriere dello Sport, finirà per infiammare la prossima estate

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitolo più delicato del mercato del Napoli, come scrive il Corriere dello Sport, finirà per infiammare la prossima estate, perché un attaccante come Osimhen ha un mercato sempre indemoniato intorno a sé: lo vuole mezza Europa, incurante della sua quotazione che oscilla intorno ai 120 milioni e va pure oltre. De Laurentiis vorrebbe tenerlo, farà il possibile e anche l’impossibile, pur sapendo che non sarà semplice resistere.