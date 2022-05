CdS - Osimhen in vetrina: big inglesi interessate, il Newcastle cerca doppio colpo dal Napoli

Il mercato del Napoli decollerà dopo aver chiarito alcuni aspetti, ad esempio: quali big partiranno e per quale cifra?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato del Napoli decollerà dopo aver chiarito alcuni aspetti, ad esempio: quali big partiranno e per quale cifra? In vetrina su tutti c'è Victor Osimhen. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Osimhen, l'uomo da 110 milioni di euro che sposterebbe gli equilibri e gli obiettivi e che il Manchester United sta seguendo seriamente da tempo: il prezzo iniziale è quello, è stato fatto e comunicato così come all'Arsenal e al Newcastle, già interessato a gennaio sia a Osi sia a Fabian".