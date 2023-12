Cds - Osimhen, incontro con ADL in queste ore? Il suo agente è a Napoli

Victor Osimhen ha ufficialmente archiviato in una sera di dicembre la scorsa stagione, con partite di importanza capitale alle porte

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen ha ufficialmente archiviato in una sera di dicembre la scorsa stagione, con partite di importanza capitale alle porte e una condizione ottimale da ritrovare in vista del nuovo anno, che per Osi comincerà in Costa d’Avori.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il bomber del Napoli il 14 gennaio esordirà in Nigeria-Guinea Equatoriale, prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Prima, magari, in queste ore, un incontro con De Laurentiis, visto che ieri al Maradona c’era il suo manager, Calenda.