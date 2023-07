Cds - Osimhen, l'agente a Dimaro per incontrare ADL: si cerca intesa per il rinnovo

Come scrive il Corriere dello Sport, Osimhen è in viaggio per la Val di Sole insieme con il suo manager, Roberto Calenda

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come scrive il Corriere dello Sport, Osimhen è in viaggio per la Val di Sole insieme con il suo manager, Roberto Calenda, e la presenza dell’agente del capocannoniere apre a una prospettiva: un incontro con De Laurentiis per parlare della situazione di Osi. Del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025: l’accordo, finora, non è stato trovato, ma sia le dichiarazioni d’amore di Osimhen, sia quelle di Garcia aprono alla volontà di trovare una soluzione.