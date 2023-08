Cds - Osimhen, l'agente ha solo sfiorato il tema rinnovo con ADL

Parlando del futuro di Victor Osimhen, l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della visita lampo del suo procuratore in Abruzzo

Parlando del futuro di Victor Osimhen, l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della visita lampo del suo procuratore in Abruzzo: "Roberto Calenda, un fisico imponente, non passa inosservato: è arrivato domenica nel tardo pomeriggio, se ne è andato poco prima di pranzo, si è sfiorato con De Laurentiis per argomentare ancora ma superficialmente del rinnovo di Osimhen: ciò che si sono detti immediatamente dopo Dimaro ha un valore, ovvio che sì, ma in un lunedì inaspettatamente affollato c’era poco altro da aggiungere a quanto già stabilito.

Non si ricostruisce un contratto dalla sera alla mattina, c’è bisogno di un tempo tutto loro".