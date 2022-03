CdS - Osimhen vale 100mln: due club lo cercano, lui ha già chiarito la sua volontà

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che gli ultimi gol hanno risvegliato l'attenzione del Newcastle e di altri estimatori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Due doppiette consecutive in campionato e gli occhi della Premier League su Victor Osimhen. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che gli ultimi gol hanno risvegliato l'attenzione del Newcastle e di altri estimatori. Un uomo da 100 milioni di euro, Osi: è questa, per il momento, la valutazione del calciatore. Un attaccante in ascesa di 23 anni che Spalletti sta provando a gestire con estrema cautela, smorzando pressioni e titoli, ma anche un ragazzo che ieri ha chiarito a mezzo social il suo pensiero di atleta centrato.