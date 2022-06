Cds - Ospina aspetta il Real e Meret non firma ancora: c'è accordo sul rinnovo, ma ha un dubbio

Rebus portiere per il Napoli, ancora tanti dubbi sul futuro di Ospina e Meret. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rebus portiere per il Napoli, ancora tanti dubbi sul futuro di Ospina e Meret. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ospina aspetta una chiamata dal Real che non arriva. E nel frattempo il rinnovo di Meret staziona in freezer: il Napoli spiega di aver trovato l'accordo economico fino al 2027 senza alcun intoppo di sorta, ma Alex vuole capire le prospettive tecniche. La questione economica non c'entra: ha 25 anni è chiede legittimamente continuità".