CdS - Ospina punto fermo di Spalletti? Non basta: si va verso l'addio

Ma quanti addii ci saranno in casa Napoli? Risponde l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

" Determinati addii potrebbero abbassare l'autostima della squadra". Così ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ma quali altri addii ci saranno in casa Napoli? Risponde l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per il momento è certificato quello di Insigne e il prossimo dovrebbe essere quello di Ospina, un altro dei punti fermi indicati dall'allenatore alla vigilia della programmazione".