CdS - Ospina verso l'addio: piace al Real Madrid e sarà difficile negarsi

Non solo Lorenzo Insigne: la prossima sarà un'estate calda con diverso calciatori che saluteranno. Tra questi potrebbe esserci anche David Ospina, portiere colombiano in scadenza di contratto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'ex Arsenal è diventato un obiettivo del Real Madrid, al quale è complicato negarsi. Dunque il suo futuro potrebbe essere in Liga.