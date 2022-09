CdS - Ounas, è rimasto solo il Lille: ma c'è il rischio resti a scadenza

Adam Ounas è in attesa delle ultime scene: Monza e Samp hanno chiesto info ma poi è spuntato il Lilla

Adam Ounas è in attesa delle ultime scene: Monza e Samp hanno chiesto info ma poi è spuntato il Lilla, a ieri l'unica candidata seria al mancino della Nazionale algerina. L'operazione, però, non è semplice: e il rischio che Adam si ritrovi in rosa con il contratto in scadenza a giugno 2023 è concreto. Lo scrive il Corriere dello Sport.