CdS - Ounas ha voglia di Napoli: due offerte in stand-by, proverà a convincere Spalletti

Non appena comincerà ufficialmente la sua esperienza al Napoli, Luciano Spalletti valuterà diversi calciatori. Una mossa importante anche in chiave mercato, per capire chi dovrà andare via e come rimpiazzarlo eventualmente. Uno di quelli che vorrebbe convincere il tecnico di Certaldo è Adam Ounas, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport. L'esterno algerino ha il contratto in scadenza da un anno, Sampdoria e Olympiacos sono interessati a lui, che però ha messo tutto in stand-by per provare a rilanciarsi al Napoli.