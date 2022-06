CdS - Ounas non vuole rinnovare: due club di Serie A in allerta

In questo momento è corteggiato da Torino e Monza, che nelle prossime settimane potrebbero muoversi ufficialmente con Giuntoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adam Ounas non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 col Napoli e questo, nonostante gli azzurri non lo ritengano un profilo in partenza, lo rende appetibile agli occhi di diversi club. In questo momento è corteggiato da Torino e Monza, che nelle prossime settimane potrebbero muoversi ufficialmente con Giuntoli per parlare del futuro dell'attaccante. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.