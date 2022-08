CdS - Parole dure e rinnovo in discussione: il futuro di Meret è sempre meno azzurro

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sulla situazione di Alex Meret, il cui futuro azzurro è messo fortemente a rischio

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sulla situazione di Alex Meret, il cui futuro azzurro è messo fortemente a rischio: il rinnovo fino al 2027 è pronto da un po' ma per il momento non sarà firmato. È bloccato in attesa degli eventi e anzi è in discussione. Dopo l'errore sul gol del pareggio del Maiorca, Spalletti ha ripreso il portiere anche a mezzo stampa: "Bisogna ritrovarsi in questi contesti dove è necessario stare i piedi, se ti danno una spallatina e vai giù è segno che non hai tutto quel carattere e quella forza".