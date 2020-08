CdS - Parole Giuntoli su Callejon vere solo in parte: la strategia per sostituirlo

Giuntoli ha spiegato che per sostituire Callejon non necessariamente si andrà sul mercato. Le sue parole sono vere solo in parte: il Napoli cerca un esterno che giochi a destra ma di piede mancino, uno alla Under (23) della Roma. Ma piacciono anche Boga e Brekalo. Almeno un esterno arriverà. Lo scrive il Corriere dello Sport.