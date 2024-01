Cds - Perez, il problema non è economico: accordo ad un passo, ma c'è un ostacolo

Nehuen Perez è l’uomo che Adl sta trattando con Gino Pozzo da tempo, ma è anche un ingranaggio importante del meccanismo Udinese

Nehuen Perez è l’uomo che Adl sta trattando con Gino Pozzo da tempo, ma è anche un ingranaggio importante del meccanismo che l’Udinese non vuole perdere a cuor leggero, soprattutto considerando l’infortunio di Bijol. Secondo il Corriere dello Sport, è questo l'ostacolo principale.

La questione economica, invece, non sembra rappresentare chissà quale problema: la differenza tra la domanda per il cartellino di Perez (20 milioni) e l’offerta di Aurelio (17-18 milioni) è davvero minima, e ciò significa che il Napoli attende le mosse di Pozzo per il proprio mercato.