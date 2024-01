Cds - Perez primo nome in difesa, ma ci sono due alternative

Obiettivo difensore per il Napoli. L'obiettivo principale, oltre il sogno proibito Buongiorno, è Nehuen Perez dell'Udinese, argentino di 23 anni

Obiettivo difensore per il Napoli. L'obiettivo principale, oltre il sogno proibito Buongiorno, è Nehuen Perez dell'Udinese, argentino di 23 anni da una quindicina di milioni che, spostandosi all’interno del Paese, non andrebbe ad alterare la questione degli slot degli extracomunitari, esauriti con l’arrivo ormai prossimo di Traore; Arthur Theate, belga di 23 anni del Rennes, con il Bologna nella stagione 2021-2022; Lilian Brassier, francese di 24 anni, del Brest. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.