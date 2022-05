CdS - Petagna in bilico se rinnova Mertens: spunta il nome del nuovo attaccante

Con l’apertura verso il rinnovo di Mertens, cambierebbero anche le prospettive per Petagna, che ha sempre un proprio mercato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l’apertura verso il rinnovo di Mertens, cambierebbero anche le prospettive per Petagna, che ha sempre un proprio mercato: a Giuntoli piace, per un organico extralarge, il «Cholito» Simeone, e più in generale a Verona c’è anche altro, ad esempio, Barak, centrocampista con caratteristiche ampie e una tendenza che lo spinge a starsene comodamente in un centrocampo a due o a tre. Lo scrive il Corriere dello Sport.