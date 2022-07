CdS - Piace Diallo in difesa, ma c'è anche il Milan: altri due obiettivi se sfuma Kim

Un altro obiettivo di mercato per la difesa: si tratta di Diallo del Psg, 26 anni, senegalese nato in Francia come Kalidou e suo compagno di Nazionale

TuttoNapoli.net

© foto di

Un altro obiettivo di mercato per la difesa: si tratta di Diallo del Psg, 26 anni, senegalese nato in Francia come Kalidou e suo compagno di Nazionale. Per la cronaca: anche lui è in partenza, tant'è che non è stato convocato per la tournée in Giappone. Lo marca stretto anche il Milan, però: momento delicato. In lista, come alternative, resistono Francesco Acerbi della Lazio e l'altro nazionale nazionale senegalese Pape Cissé, ventiseienne dell'Olympiacos.