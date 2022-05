CdS - Pjanic per Koulibaly ha ingaggio troppo alto, difficile altri 2 difensori blaugrana

Kalidou Koulibaly piace da tempo al Barcellona, si parla già di possibili contropartite. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

Kalidou Koulibaly piace da tempo al Barcellona, si parla già di possibili contropartite. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Pjanic è un’idea spagnola per tracciare una parziale contropartita economica, ma il bosniaco viaggia su ingaggi che sono fuori dal budget del Napoli, come Umtiti e Lenglet, probabilmente, che invece nel passato sono stati trattati da Giuntoli, che per i due francesi avrebbe fatto fare sacrifici ad Adl in un passato non lontanissimo".