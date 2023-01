Cds presenta Bereszynski: "Duttile ed esperto, ricoprirà tre ruoli al Napoli"

L'edizione online del Corriere dello Sport presenta il nuovo acquisto del Napoli

L'edizione online del Corriere dello Sport presenta il nuovo acquisto del Napoli: "Trent'anni, in Italia dal 2017, 50 presenze con la maglia della Polonia, Bereszynski è il rinforzo tanto atteso per rafforzare le corsie laterali di difesa. Spalletti accoglie un giocatore duttile ed esperto che potrà ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo ma adattabile anche a sinistra o, ancora, come centrale. Nell'ultima gara vinta dalla Sampdoria contro il Sassuolo, Bereszynski era stato schierato a destra nella difesa a tre di Stankovic. Ieri mattina i saluti ai suoi vecchi compagni e questa mattina la firma col Napoli".